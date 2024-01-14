В Украине заработал проект, который позволяет собрать дома FPV-дрон для ВСУ

Фонд технологической помощи Dignitas и проект технологической подготовки защитников Украины Victory Drones запустили проект "Народный дрон". Это инженерный курс, который может научить собрать 7-дюймовый FPV-дрон в домашних условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По его словам, в ходе обучения каждый желающий получит доступ к лекциям с помощью программы Zoom, "перечень компонентов и мастхэв инструментов и материалов, которые необходимо приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы".

"Собираете FPV - отправляете инструкторам Victory Drones. После этого беспилотник проходит проверку качества сборки и испытание с весом. Если тест успешный - дрон передадут военным. Старт курса каждые две недели. Обучение полностью бесплатное. Регистрация здесь: bit.ly/3Hg6NAT", - написал Федоров.

Глава Минцифры также сообщил, что участники курса уже передали военным более 100 беспилотников. Более 80% из них поступили на проверку к инструкторам Victory Drones в хорошем рабочем состоянии, а остальные нужно было немного доработать.

"Это очень высокий показатель для пилотной сборки!", - подытожил Федоров.

Производство дронов в Украине

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина нарастила производство беспилотников, в том числе и FPV-дронов, и работает над наращиванием производства с союзниками.

В Украине запустили платформу "Житомирский дрон", с помощью которой украинцы могут собирать собственные беспилотники.

А команда волонтеров из временно оккупированного Крыма создала новый БПЛА "Канюк" для Вооруженных сил Украины.

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