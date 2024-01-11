Україна збільшила виробництво БпЛА. Працює з союзниками над подальшим нарощуванням, - Кулеба

Україна збільшила виробництво безпілотників, у тому ж числі й FPV-дронів. Зокрема працює над нарощуванням виробництва із союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Як відзначив Кулеба, під час візиту до Естонії, він порушив низку питань з естонським колегою Маргусом Тсахкном, зокрема щодо:

безпілотників;

артилерійських снарядів;

використання заморожених російських активів;

вступу України до Європейського союзу, а також НАТО.

Під час переговорів сторони домовилися про наступні кроки для просування цих зусиль.

"Україна цінує ініціативу Естонії щодо надання ЄС до 2023 року одного мільйона артилерійських снарядів. Ми домовилися невтомно працювати над тим, щоб ЄС прискорив виконання цього зобов'язання", - додав Кулеба.

За словами міністра, він також подякував Естонії за ухвалення закону щодо використання заморожених російських активів. Він закликав естонський парламент ухвалити його і стати прикладом для інших.

Виробництво зброї в Україні

Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Як розповів міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази