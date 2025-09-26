ua en ru
В Україні заочно засудили колишнього гауляйтера Херсона із Росії

П'ятниця 26 вересня 2025 17:05
В Україні заочно засудили колишнього гауляйтера Херсона із Росії Фото: віцегубернатор Калінінградської області РФ Сергій Єлісєєв (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна віцегубернатора Калінінградської області РФ Сергія Єлісєєва. Він очолював окупаційний "уряд" у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Як встановило розслідування, після захоплення Херсона Кремль "відрядив" його до портового міста, де він очолив місцевий окупаційний "уряд".

Перебуваючи на "посаді", Єлісєєв виступав у ролі куратора регіону, який координував контакти між місцевими гауляйтерами та військово-політичним керівництвом РФ.

Також за його управління в захопленому на той час місті відбувалася підготовка до псевдореферендуму на підтримку "приєднання" області до складу Росії.

В Україні заочно засудили колишнього гауляйтера Херсона із Росії

Для масової інформпідтримки фейкового плебісциту Єлісєєв створив у Херсоні підконтрольну "телерадіокомпанію Таврія", яка стала місцевим рупором Кремля.

Крім цього, він неодноразово виступав в ефірах центральних медіаресурсів Москви, зокрема на телеканалі "Росія 24", де виправдовував збройну агресію РФ та окупацію південних регіонів України.

Напередодні звільнення обласного центру зловмисник втік на лівобережну частину Херсонщини, а згодом - до Росії, де повернувся в адміністрацію Калінінградської області.

За матеріалами слідчих СБУ суд заочно визнав Єлісєєва винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 6 ст. 111-1 (організація та активна участь у заходах політичного характеру у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації).

Зазначається, що оскільки засуджений переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.

Вироки окупантам

Нагадаємо, раніше в Україні суд заочно засудив до довічного ув'язнення російського окупанта, який був "куратором" окупаційної поліції під час тимчасової окупації Херсона російською армією.

Також нещодавно отримав заочний вирок та термін у 15 років за ґратами російський генерал-полковник Володимир Спиридонов, командувач Уральського округу військ Росгвардії. Він причетний до силових розгонів мітингів проти окупантів у Херсоні.

