Отримав довічне: за матеріалами СБУ засудили окупанта, який діяв у Херсоні

В Україні суд заочно засудив до довічного ув'язнення російського окупанта, який був "куратором" окупаційної поліції під час тимчасової окупації Херсона російською армією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Відомо, що засуджений - співробітник так званого 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Росії Сергій Сініцин, який має позивний "Сабір".

В березні 2022 року окупант прибув до Херсона у складі так званої "тимчасової опергрупи №8", щоб організовувати масові репресії проти українських громадян, в першу чергу проти учасників руху опору. Сініцин також став "куратором" окупаційного "головного управління МВС РФ" у Херсоні.

Зокрема, засуджений особисто погоджував "кадрові призначення" до окупаційної поліції та здійснював керування облавами окупантів на оселі мешканців Херсону. Під час цих облав людей викрадали та відвозили до обладнаних ворогом катівень у місті.

"У застінках потерпілих били, катували електричним струмом, імітували розстріли та погрожували розправою над їхніми родичами", - сказано у повідомленні.

Також Сініцин намагався сформувати власні агентурні мережі в Херсоні. В першу чергу його цікавило вербування колишніх чиновників та правоохоронців.

"Суд визнав Сергія Сініцина винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб)", - додали в СБУ.