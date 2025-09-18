ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Отримав довічне: за матеріалами СБУ засудили окупанта, який діяв у Херсоні

Україна, Четвер 18 вересня 2025 23:15
UA EN RU
Отримав довічне: за матеріалами СБУ засудили окупанта, який діяв у Херсоні Ілюстративне фото: російський окупант сяде на довічне (Служба безпеки України)
Автор: Антон Корж

В Україні суд заочно засудив до довічного ув'язнення російського окупанта, який був "куратором" окупаційної поліції під час тимчасової окупації Херсона російською армією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Відомо, що засуджений - співробітник так званого 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Росії Сергій Сініцин, який має позивний "Сабір".

В березні 2022 року окупант прибув до Херсона у складі так званої "тимчасової опергрупи №8", щоб організовувати масові репресії проти українських громадян, в першу чергу проти учасників руху опору. Сініцин також став "куратором" окупаційного "головного управління МВС РФ" у Херсоні.

Зокрема, засуджений особисто погоджував "кадрові призначення" до окупаційної поліції та здійснював керування облавами окупантів на оселі мешканців Херсону. Під час цих облав людей викрадали та відвозили до обладнаних ворогом катівень у місті.

"У застінках потерпілих били, катували електричним струмом, імітували розстріли та погрожували розправою над їхніми родичами", - сказано у повідомленні.

Також Сініцин намагався сформувати власні агентурні мережі в Херсоні. В першу чергу його цікавило вербування колишніх чиновників та правоохоронців.

"Суд визнав Сергія Сініцина винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб)", - додали в СБУ.

Зазначимо, нещодавно отримав заочний вирок та термін у 15 років за ґратами ще один окупант - російський генерал-полковник Володимир Спиридонов, командувач Уральського округу військ Росгвардії. Він причетний до силових розгонів мітингів проти окупантів у Херсоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Херсон
Новини
Путін втрачає більше людей, ніж вбиває, - Трамп
Путін втрачає більше людей, ніж вбиває, - Трамп
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною