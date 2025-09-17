Командував розгоном протестів у Херсоні: в Україні заочно засудили генерала Росгвардії

В Україні заочно засудили до 15 років тюрми генерала Росгвардії, який командував розгоном акцій протесту на початку тимчасової окупації Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі заочно отримав російський генерал-полковник Володимир Спиридонов - командувач Уральського округу військ Росгвардії.

За матеріалами справи, на початку повномасштабної війни фігурант брав участь у захопленні Херсонської області. На той час він очолював зведене угруповання, до якого входили чотири тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ Росгвардії.

Після окупації обласного центру Спиридонов приступив до організації масових репресій проти учасників руху опору в регіоні.

Задокументовано, що російський генерал командував діями своїх підлеглих, які за його наказом здійснювали силові розгони мирних акцій протесту у центрі міста.

Як встановило розслідування, озброєні росіяни викрадали учасників протестних зібрань та відвозили їх до тюрем. У камерах до потерпілих застосовували численні тортури, якими ворог намагався зламати спротив кремлівському режиму.

Перед звільненням правобережжя Херсонської області Спиридонов утік до Росії, де за свої воєнні злочини отримав "підвищення" на посаді.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав Спиридонова винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (злочини агресії, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Триває комплексна робота, щоб знайти та притягнути російського генерала до відповідальності за злочини проти нашої держави.