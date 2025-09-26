ua en ru
В Украине заочно осудили бывшего гауляйтера Херсона из России

Пятница 26 сентября 2025 17:05
В Украине заочно осудили бывшего гауляйтера Херсона из России Фото: вице-губернатор Калининградской области РФ Сергей Елисеев (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине заочно приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества вице-губернатор Калининградской области РФ Сергей Елисеев. Он возглавлял оккупационное "правительство" в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как установило расследование, после захвата Херсона Кремль "отправил" его в портовый город, где он возглавил местное оккупационное "правительство".

Находясь на "должности", Елисеев выступал в роли куратора региона, который координировал контакты между местными гауляйтерами и военно-политическим руководством РФ.

Также при его управлении в захваченном в то время городе происходила подготовка к псевдореферендуму в поддержку "присоединения" области в состав России.

Для массовой информподдержки фейкового плебисцита Елисеев создал в Херсоне подконтрольную "телерадиокомпанию Таврия", которая стала местным рупором Кремля.

Кроме этого, он неоднократно выступал в эфирах центральных медиаресурсов Москвы, в частности на телеканале "Россия 24", где оправдывал вооруженную агрессию РФ и оккупацию южных регионов Украины.

Накануне освобождения областного центра злоумышленник сбежал на левобережную часть Херсонщины, а затем - в Россию, где вернулся в администрацию Калининградской области.

По материалам следователей СБУ суд заочно признал Елисеева виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);
  • ч. 6 ст. 111-1 (организация и активное участие в мероприятиях политического характера в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации).

Отмечается, что поскольку осужденный скрывается в России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за совершенные преступления.

Приговоры оккупантам

Напомним, ранее в Украине суд заочно приговорил к пожизненному заключению российского оккупанта, который был "куратором" оккупационной полиции во время временной оккупации Херсона российской армией.

Также недавно получил заочный приговор и срок в 15 лет за решеткой российский генерал-полковник Владимир Спиридонов, командующий Уральского округа войск Росгвардии. Он причастен к силовым разгонам митингов против оккупантов в Херсоне.

