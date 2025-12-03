Експрем'єру Азарову заочно дали 15 років тюрми

У Києві Печерський районний суд визнав колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова винним у державній зраді та спробі насильницької зміни конституційного ладу. Азарову винесли заочний вирок - 15 років за ґратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок суду.
Зазначається, що ще у березні 2024 року прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт проти Миколи Азарова та його помічниці. У експрем'єра був цілий "букет" звинувачень:
Для поширення проросійської пропаганди Азаров активно використовував власні канали та акаунти в соцмережах. В цьому експрем'єру допомагали дві громадянки України - чинна та колишня співробітниці Шевченківської райдержадміністрації Києва.
За підсумками зібраних доказів суд призначив Азарову покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Засуджений переховується на території РФ, тому вирок винесли заочно.
Микола Азаров - колишній прем'єр-міністр часів президента-втікача Віктора Януковича. Як і його патрон Янукович, Азаров втік з України після Революції Гідності та оселився в Росії.
У 2024 році через свою активну антиукраїнську діяльність Азаров втратив ордени "За заслуги" I-III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня і звання "Заслужений економіст України". Також саме тоді прокуратура спрямувала до суду справу Азарова - йому загрожувало довічне ув'язнення.
У вересні 2023 року стало відомо, що повідомлялося, що в Україні судитимуть експрем'єр-міністра Азарова та колишнього президента Віктора Януковича через підписання "Харківських угод" на користь Росії 2010 року. Розслідування за фактом вчинення ними державної зради ДБР та прокуратура завершили у грудні 2022 року.