Експрем'єру Азарову заочно дали 15 років тюрми

Зазначається, що ще у березні 2024 року прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт проти Миколи Азарова та його помічниці. У експрем'єра був цілий "букет" звинувачень:

державна зрада;

посягання на територіальну цілісність та недоторканість України;

заклики до повалення конституційного ладу;

виправдання збройної агресії РФ проти України.

Для поширення проросійської пропаганди Азаров активно використовував власні канали та акаунти в соцмережах. В цьому експрем'єру допомагали дві громадянки України - чинна та колишня співробітниці Шевченківської райдержадміністрації Києва.

За підсумками зібраних доказів суд призначив Азарову покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Засуджений переховується на території РФ, тому вирок винесли заочно.