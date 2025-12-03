RU

Экс-премьеру Азарову заочно дали 15 лет тюрьмы

Фото: бывший премьер-министр Украины Николай Азаров (flickr.com)
Автор: Антон Корж

В Киеве Печерский районный суд признал бывшего премьер-министра Николая Азарова виновным в государственной измене и попытке насильственного изменения конституционного строя. Азарову вынесли заочный приговор - 15 лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор суда.

Отмечается, что еще в марте 2024 года прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт против Николая Азарова и его помощницы. У экс-премьера был целый "букет" обвинений:

  • государственная измена;
  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • призывы к свержению конституционного строя;
  • оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Для распространения пророссийской пропаганды Азаров активно использовал собственные каналы и аккаунты в соцсетях. В этом экс-премьеру помогали две гражданки Украины - действующая и бывшая сотрудницы Шевченковской райгосадминистрации Киева.

По итогам собранных доказательств суд назначил Азарову наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Осужденный скрывается на территории РФ, поэтому приговор вынесли заочно.

 

Кто такой Николай Азаров

Николай Азаров - бывший премьер-министр времен президента-беглеца Виктора Януковича. Как и его патрон Янукович, Азаров сбежал из Украины после Революции Достоинства и поселился в России.

В 2024 году из-за своей активной антиукраинской деятельности Азаров потерял ордена "За заслуги" I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звание "Заслуженный экономист Украины". Также именно тогда прокуратура направила в суд дело Азарова - ему грозило пожизненное заключение.

В сентябре 2023 года стало известно, что сообщалось, что в Украине будут судить экс-премьер-министра Азарова и бывшего президента Виктора Януковича из-за подписания "Харьковских соглашений" в пользу России в 2010 году. Расследование по факту совершения ими государственной измены ГБР и прокуратура завершили в декабре 2022 года.

