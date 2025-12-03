Экс-премьеру Азарову заочно дали 15 лет тюрьмы

Отмечается, что еще в марте 2024 года прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт против Николая Азарова и его помощницы. У экс-премьера был целый "букет" обвинений:

государственная измена;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

призывы к свержению конституционного строя;

оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Для распространения пророссийской пропаганды Азаров активно использовал собственные каналы и аккаунты в соцсетях. В этом экс-премьеру помогали две гражданки Украины - действующая и бывшая сотрудницы Шевченковской райгосадминистрации Киева.

По итогам собранных доказательств суд назначил Азарову наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Осужденный скрывается на территории РФ, поэтому приговор вынесли заочно.