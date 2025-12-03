ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Экс-премьеру Азарову заочно дали 15 лет тюрьмы

Украина, Среда 03 декабря 2025 18:46
UA EN RU
Экс-премьеру Азарову заочно дали 15 лет тюрьмы Фото: бывший премьер-министр Украины Николай Азаров (flickr.com)
Автор: Антон Корж

В Киеве Печерский районный суд признал бывшего премьер-министра Николая Азарова виновным в государственной измене и попытке насильственного изменения конституционного строя. Азарову вынесли заочный приговор - 15 лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор суда.

Отмечается, что еще в марте 2024 года прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт против Николая Азарова и его помощницы. У экс-премьера был целый "букет" обвинений:

  • государственная измена;
  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • призывы к свержению конституционного строя;
  • оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Для распространения пророссийской пропаганды Азаров активно использовал собственные каналы и аккаунты в соцсетях. В этом экс-премьеру помогали две гражданки Украины - действующая и бывшая сотрудницы Шевченковской райгосадминистрации Киева.

По итогам собранных доказательств суд назначил Азарову наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Осужденный скрывается на территории РФ, поэтому приговор вынесли заочно.

Кто такой Николай Азаров

Николай Азаров - бывший премьер-министр времен президента-беглеца Виктора Януковича. Как и его патрон Янукович, Азаров сбежал из Украины после Революции Достоинства и поселился в России.

В 2024 году из-за своей активной антиукраинской деятельности Азаров потерял ордена "За заслуги" I-III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени и звание "Заслуженный экономист Украины". Также именно тогда прокуратура направила в суд дело Азарова - ему грозило пожизненное заключение.

В сентябре 2023 года стало известно, что сообщалось, что в Украине будут судить экс-премьер-министра Азарова и бывшего президента Виктора Януковича из-за подписания "Харьковских соглашений" в пользу России в 2010 году. Расследование по факту совершения ими государственной измены ГБР и прокуратура завершили в декабре 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николай Азаров Печерский районный суд
Новости
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев