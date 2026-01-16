UA

В Україні не залишилося електростанцій, які б не зазнали ударів РФ, - Шмигаль

Фото: в Україні не залишилося електростанцій, які б не зазнали ударів РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала ударів російських окупантів. Вибито тисячі мегаватів генерації.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

Як зазначив міністр, по об'єктах критичної інфраструктури Росія працює всім своїм арсеналом: балістика, крилаті ракети, модернізовані дрони. За минулий рік вони завдали по енергетиці 612 цілеспрямованих комбінованих атак. 

Зараз інтенсивність лише зростає, удари відбуваються щодня. В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала ударів ворога, наголосив Шмигаль.

"Вибито тисячі мегават генерації. Ніхто в світі ніколи не стикався з таким викликом. Попри все це, наша енергосистема залишається цілісною, диспетчери "Укренерго" мають контроль над нею, хоча вимушені застосовувати значні обмеження на споживання", - сказав він.

Найскладніша ситуація наразі у Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та у всіх прифронтових громадах.

По всій країні діють обмеження як для побутових споживачів, так і для промисловості та бізнесу.

"Ситуація дуже складна. По окремих містах та регіонах підготовка була провалена. За ці два дні на посаді побачив, що занадто багато речей відверто пробуксовують. Зараз будемо в оперативному режимі наводити порядок, прискорювати процеси", - додав Шмигаль.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, російські окупанти за останній час завдали два масовані удари по енергетичних об'єктах України.

Унаслідок таких атак у Києві спостерігаються значні проблеми зі світлом та опаленням. По всій столиці ввели екстрені відключення електроенергії.

Сьогодні російські війська продовжили удари по енергооб'єктах в Україні.

За даними Міненерго, знеструмлення спостерігаються у Запорізькій та Харківській областях.

Також сьогодні у Києві та кількох регіонах України діють аварійні відключення світла, на решті території працюватимуть жорсткі графіки.

Більше подробиць про відключення світла - у матеріалі РБК-Україна.

