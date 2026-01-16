В Украине не осталось электростанций, которые бы не подверглись ударам РФ, - Шмыгаль

В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась ударам российских оккупантов. Выбиты тысячи мегаватт генерации.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.
Как отметил министр, по объектам критической инфраструктуры Россия работает всем своим арсеналом: баллистика, крылатые ракеты, модернизированные дроны. За прошлый год они нанесли по энергетике 612 целенаправленных комбинированных атак.
Сейчас интенсивность только растет, удары происходят ежедневно. В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась ударам врага, подчеркнул Шмыгаль.
"Выбиты тысячи мегаватт генерации. Никто в мире никогда не сталкивался с таким вызовом. Несмотря на все это, наша энергосистема остается целостной, диспетчеры "Укрэнерго" имеют контроль над ней, хотя вынуждены применять значительные ограничения на потребление", - сказал он.
Самая сложная ситуация сейчас в Киеве и Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях и во всех прифронтовых общинах.
По всей стране действуют ограничения как для бытовых потребителей, так и для промышленности и бизнеса.
"Ситуация очень сложная. По отдельным городам и регионам подготовка была провалена. За эти два дня в должности увидел, что слишком много вещей откровенно пробуксовывают. Сейчас будем в оперативном режиме наводить порядок, ускорять процессы", - добавил Шмыгаль.
Напомним, российские оккупанты за последнее время нанесли два массированных удара по энергетическим объектам Украины.
В результате таких атак в Киеве наблюдаются значительные проблемы со светом и отоплением. По всей столице ввели экстренные отключения электроэнергии.
Сегодня российские войска продолжили удары по энергообъектам в Украине.
По данным Минэнерго, обесточивание наблюдаются в Запорожской и Харьковской областях.
Также сегодня в Киеве и нескольких регионах Украины действуют аварийные отключения света, на остальной территории будут работать жесткие графики. Больше подробностей об отключении света - в материале РБК-Украина.