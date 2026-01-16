В Украине не осталось электростанций, которые бы не подверглись ударам РФ, - Шмыгаль

Как отметил министр, по объектам критической инфраструктуры Россия работает всем своим арсеналом: баллистика, крылатые ракеты, модернизированные дроны. За прошлый год они нанесли по энергетике 612 целенаправленных комбинированных атак.

Сейчас интенсивность только растет, удары происходят ежедневно. В Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась ударам врага, подчеркнул Шмыгаль.

"Выбиты тысячи мегаватт генерации. Никто в мире никогда не сталкивался с таким вызовом. Несмотря на все это, наша энергосистема остается целостной, диспетчеры "Укрэнерго" имеют контроль над ней, хотя вынуждены применять значительные ограничения на потребление", - сказал он.

Самая сложная ситуация сейчас в Киеве и Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях и во всех прифронтовых общинах.

По всей стране действуют ограничения как для бытовых потребителей, так и для промышленности и бизнеса.

"Ситуация очень сложная. По отдельным городам и регионам подготовка была провалена. За эти два дня в должности увидел, что слишком много вещей откровенно пробуксовывают. Сейчас будем в оперативном режиме наводить порядок, ускорять процессы", - добавил Шмыгаль.