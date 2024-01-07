В Україні закликали заощаджувати електроенергію через негоду
Українців закликали заощаджувати електроенергію в пікові години. Зокрема, через негоду, яка насувається на Україну.
Про це заявив керівник компанії YASNO Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.
"В мене до вас є прохання. Наступні два дні буде холодно. Тому треба всім разом знизити споживання в пікові години. Як це зробити, ви знаєте. Ви вже це робили. Давайте разом допоможемо один одному", - написав він.
Негода в Україні
Очікується, що найближчими дня в Україну прийде хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.
Українців попередили про сильні морози. В деяких регіонах температура опустить до -25 градусів. Зокрема негода супроводжуватиметься значним снігом, хуртовиною, а також ожеледицею.
Детальніше про погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, водіїв закликали залишатися вдома через негоду.
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