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В Украине призвали экономить электроэнергию из-за непогоды

Воскресенье 07 января 2024 22:59
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В Украине призвали экономить электроэнергию из-за непогоды Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украинцев призвали экономить электроэнергию в пиковые часы. В частности, из-за непогоды, которая надвигается на Украину.

Об этом заявил руководитель компании YASNO Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"У меня к вам есть просьба. Следующие два дня будет холодно. Поэтому надо всем вместе снизить потребление в пиковые часы. Как это сделать, вы знаете. Вы уже это делали. Давайте вместе поможем друг другу", - написал он.

Непогода в Украине

Ожидается, что в ближайшие дни в Украину придет волна похолодания вследствие арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

Украинцев предупредили о сильных морозах. В некоторых регионах температура опустит до -25 градусов. В частности непогода будет сопровождаться значительным снегом, метелью, а также гололедом.

Детальнее об ухудшении погоды - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, водителей призвали оставаться дома из-за непогоды.

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