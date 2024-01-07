Україну завтра накриє негода. Водіїв закликали залишатися вдома та дали поради

У більшості областей України сьогодні було оголошено штормове попередження. У західних, центральних та східних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовина.

За словами Найєма, завтра в Україні прогнозують ще більше погіршення погоди, а отже ситуація на дорогах теж буде непроста.

"У південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на Одещині вдень пориви вітру 15-20 м/с", - пояснив голова Держагентства відновлення.

Водночас він закликав українських водіїв не виїздити на дороги без нагальної потреби та користуватись спеціальними техзасобами для їзди в ожеледицю.

"Просимо водіїв бути обережними. Без нагальної потреби не виїжджайте на дороги. Якщо ж плануєте поїздку, враховуйте погодні умови. Використовуйте спеціальні технічні засоби для таких ситуацій - це ланцюги або браслети протиковзання", - зауважив Найєм.

Він також додав, що в разі виїзду на дороги в водія має бути буксирувальний трос, лопата, каністра з бензином, зимовий омивач скла, аптечка, знак аварійної зупинки та вогнегасник.

Штаб з ліквідації наслідків негоди

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що працює цілодобовий Штаб з ліквідації наслідків негоди, яка насувається в Україну.

"З 7 по 9 січня очікуються складні погодні умови: різке зниження температури повітря до 19 - 25 градусів морозу та сильні снігопади по всій території України. Ситуація на дорогах буде ускладненою через ожеледицю і налипання моркрого снігу", - пояснили в міністерстві.

В Мінрозвитку зазначили, що за необхідності, рух на дорогах державного значення може бути обмежений або перекритий. Перш за все це стосується автошляхів:

М-05 Київ-Одеса

М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине

М-13 Кропивницький-Платонове

М-22 Полтава-Олександрія

Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь

Н-11 Дніпро-Миколаїв

Н-24 Благовіщенське-Миколаїв

Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка та інших основних маршрутів, в залежності від погоди.

"Водіям великогабаритного транспорту варто користуватися майданчиками для відстою, розташованими вздовж державних доріг", - додали в міністерстві.

Дізнатися актуальну інформацію щодо стану автомобільних доріг можна за телефоном цілодобової гарячої лінії Штабу: +38 067 400 60 80

У разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах звертайтеся за номерами: 101, 102 та 103.

Негода в Україні

Очікується, що в Україну прийде хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Українців попередили про сильні морози. В деяких регіонах температура опустить до -25 градусів. Зокрема негода супроводжуватиметься значним снігом, хуртовиною, а також ожеледицею.

Детальніше про погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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