В Україні захистили понад 1 170 км логістичних маршрутів від FPV-дронів

У межах проєкту Держспецтрансслужба за завданням Міноборони масштабує антидроновий захист у прифронтових областях. Це дозволяє забезпечувати стабільне постачання ресурсів і евакуацію поранених навіть під обстрілами.

Темпи робіт зросли більш ніж удвічі - з 4 до 8,5 км щодня у порівнянні з 2025 роком. Лише за лютий - квітень облаштовано 430 км захисту та відновлено 106 км доріг.

Окремо триває відновлення дорожньої інфраструктури у п’яти прифронтових областях. Загалом уже відновлено понад 60 км доріг, зокрема завершено роботи на ділянках у Запорізькій та Харківській областях.

За словами Федорова, у сучасній війні логістика напряму впливає на стійкість фронту, а захищені маршрути - це збережені життя.