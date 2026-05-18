Війна в Україні

В Україні захистили понад 1 170 км логістичних маршрутів від FPV-дронів

17:15 18.05.2026 Пн
2 хв
Темпи будівництва зросли більш ніж удвічі — до 8,5 км на добу
aimg Валерія Абабіна
Фото: Україна захистила понад 1170 км логістичних маршрутів (Getty Images)

Держспецтрансслужба вдвічі прискорила будівництво антидронового захисту доріг у прифронтових регіонах. Загалом уже захищено понад 1 170 км логістичних маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Михайла Федорова в Telegram.

У межах проєкту Держспецтрансслужба за завданням Міноборони масштабує антидроновий захист у прифронтових областях. Це дозволяє забезпечувати стабільне постачання ресурсів і евакуацію поранених навіть під обстрілами.

Темпи робіт зросли більш ніж удвічі - з 4 до 8,5 км щодня у порівнянні з 2025 роком. Лише за лютий - квітень облаштовано 430 км захисту та відновлено 106 км доріг.

Окремо триває відновлення дорожньої інфраструктури у п’яти прифронтових областях. Загалом уже відновлено понад 60 км доріг, зокрема завершено роботи на ділянках у Запорізькій та Харківській областях.

За словами Федорова, у сучасній війні логістика напряму впливає на стійкість фронту, а захищені маршрути - це збережені життя.

Нагадаємо, Росія постійно використовує FPV-дрони для атак на цивільний транспорт і критичну логістику поблизу лінії фронту.

У лютому 2026 року Федоров повідомив про виділення додаткових 1,6 млрд грн на антидронові сітки та оголосив план до кінця року захистити ще 4 000 км автодоріг.

На початок квітня від початку 2026 року вже було облаштовано 371 км антидронових конструкцій у семи областях: Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

