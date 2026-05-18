Сили оборони вдарили по катеру РФ в Каспійському морі: які ще важливі цілі уразили

14:15 18.05.2026 Пн
Українські військові вдарили по логістиці окупантів і не тільки
aimg Олена Чупровська
Сили оборони вдарили по катеру РФ в Каспійському морі: які ще важливі цілі уразили Фото: Сили оборони вдарили по цілях в Дагестані, Криму та окупованих регіонах (wikipedia)
Сили оборони України уразили катер Росії в Каспійському морі, пункти управління дронами і скупчення живої сили ворога і підтвердили знищення ще кількох цілей з попередніх ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

Катер у Дагестані

17 травня та в ніч на 18 травня 2026 року українські підрозділи вдарили по протидиверсійному катеру проєкту "Грачонок" у районі Каспійська - це місто в республіці Дагестан, Росія.

Такі катери Росія використовує для охорони місць базування флоту і протидії диверсійним групам.

Також уражено кілька пунктів управління безпілотниками противника. Удари завдано в районах:

  • Роздольного та Шевченка на Донеччині;
  • Дворічного на Харківщині;
  • Кам'янського на Запоріжжі;
  • Карнатного в Брянській області Росії.

Українські воїни також вдарили по скупченнях особового складу противника - у Піддубному на Донеччині та в Ольгиному на Херсонщині.

Фото: Генштаб підтвердив удар по аеродрому в Росії: знищено два літальні апарати

Підтверджено знищення цілей із попередніх ударів

За результатами уточнення попередніх атак підтверджено знищення кількох важливих об'єктів.

17 травня 2026 року:

  • вузол зв'язку у Мирному на тимчасово окупованій території Криму;
  • зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у Західному на ТОТ Луганщини
  • ешелон з паливом у Федорівці на ТОТ Донеччини.

16 травня 2026 року:

  • вертоліт Ка-27 та патрульний літак морської авіації Бе-200 - знищені внаслідок удару по аеродрому "Єйськ" у Краснодарському краї Росії;
  • станція контролю повітряного простору у Лєсному (Брянська область, Росія).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що спецпідрозділ ГУР "Артан" разом із суміжними підрозділами вибив окупантів зі Степногірська на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, Україна розробила власну керовану авіаційну бомбу - про це повідомляло РБК-Україна. За словами міністра оборони Михайла Федорова, вона вже готова до бойового застосування.

30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв'ю з Олексієм Соболевим
