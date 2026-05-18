Сили оборони вдарили по катеру РФ в Каспійському морі: які ще важливі цілі уразили

Сили оборони України уразили катер Росії в Каспійському морі, пункти управління дронами і скупчення живої сили ворога і підтвердили знищення ще кількох цілей з попередніх ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram .

Катер у Дагестані

17 травня та в ніч на 18 травня 2026 року українські підрозділи вдарили по протидиверсійному катеру проєкту "Грачонок" у районі Каспійська - це місто в республіці Дагестан, Росія.

Такі катери Росія використовує для охорони місць базування флоту і протидії диверсійним групам.

Також уражено кілька пунктів управління безпілотниками противника. Удари завдано в районах:

Роздольного та Шевченка на Донеччині;

Дворічного на Харківщині;

Кам'янського на Запоріжжі;

Карнатного в Брянській області Росії.

Українські воїни також вдарили по скупченнях особового складу противника - у Піддубному на Донеччині та в Ольгиному на Херсонщині.

Фото: Генштаб підтвердив удар по аеродрому в Росії: знищено два літальні апарати (https://t.me/GeneralStaffZSU/38812)

Підтверджено знищення цілей із попередніх ударів

За результатами уточнення попередніх атак підтверджено знищення кількох важливих об'єктів.

17 травня 2026 року:

вузол зв'язку у Мирному на тимчасово окупованій території Криму;

зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у Західному на ТОТ Луганщини

ешелон з паливом у Федорівці на ТОТ Донеччини.

16 травня 2026 року: