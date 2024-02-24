Україні не загрожує військове вторгнення з Придністров'я, - ISW

Кордон надійно укріплений

"На території Придністров'я ми не спостерігаємо бурхливої активності", - зазначила вона.

Відповідаючи на питання щодо того, що самопроголошена ПМР нібито збирається підтвердити своє бажання увійти до РФ, Гуменюк заявила, що наразі більше йде розхитування цієї теми в інформаційному просторі й намагання створити суспільно-політичне напруження на цих територіях.

Речниця ОК "Південь" запевнила, що державний кордон надійно захищений, укріплений та що його недоторканність забезпечена.

"З боку Придністровської республіки розуміємо, що подібні накручування ситуації, загострення були передбачувані. І дійсно, та атака, яка відбулася уночі в напрямку Одещини, зокрема і з застосуванням ракет - це додатковий тиск і намагання переконати, що підтримка буде забезпечена у випадку виникнення там бурхливої ситуації", - розповіла Гуменюк.

Приєднання до РФ не підтверджується

Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" зазначив, що депутати невизнаного Придністров'я не планують звертатись на з’їзді до російського диктатора Володимира Путіна щодо прийняття ПМР до складу Росії.

"За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я начебто попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується", - сказав він.

Військових угруповань для атаки не існує

Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомив, що не спостерігав жодних ознак, які б свідчили про спроби обмеженого угруповання російських сил у Придністров'ї проводити наземні операції, які можуть загрожувати Україні. Там впевнені, що це угрупування сил не здатне розпочати значущу наземну операцію проти України.

Інститут оприлюднив попереджувальний прогноз 22 лютого і підрахував, що придністровські чиновники можуть вимагати проведення референдуму щодо анексії до Росії для підтримки російських гібридних операцій, спрямованих на політичну та соціальну дестабілізацію Молдови.

"Попередження ISW відображає загрозу стабільності Молдови, а не військовому становищу України", - йдеться у звіті.

Ситуація в Придністров'ї

Днями Інститут вивчення війни повідомив, що у Придністровському регіоні Молдови, який перебуває під контролем проросійських сепаратистів, представники невизнаної "влади" 28 лютого можуть організувати фейковий псевдо-референдум щодо приєднання так званої "ПМР" до Росії.

Раніше президент Молдови Майя Санду не виключила, що найближчими роками з'явиться "геополітична можливість" для розв'язання питання Придністровського регіону.

У Генштабі Румунії вважають, що якщо РФ виграє війну проти України, то наступною ціллю агресора буде Молдова.

Минулої осені Росія підкуповувала виборців, що брали участь в місцевих виборах у Придністров'ї.

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