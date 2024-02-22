Над Чорним морем три Ту-22М3. Українців попередили про загрозу пусків ракет
В центральих та південних областях України оголошено сигнал повітряної тривоги через зліт російських бомбардувальників. Існує загроза пусків ракет Х-22.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, кілька російських бортів Ту-22м3 здійснили виліт з аеродрому "Енгельс" й наближаються до кордону України з акваторії Чорного моря.
Існує загроза пусків ракет Х-22.
"3 Ту-22м3 - в акваторії Чорного моря! Висока загроза пусків ракет Х-22!", - сказано у повідомленні.
Оновлено о 22:56.
Ворожі літаки запустили ракети у напрямку Одеси. Місцевих жителів просять перебувати в укриттях.
Окрім цього українців раніше попереджали про ворожі безпілотники по типу "Шахед", які ворог запустив зі сходу країни.
Де оголошено тривогу
Обстріли України у ніч на 22 лютого
У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах:
- Полтавської;
- Дніпропетровської;
- Запорізької;
- Харківської областей.
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