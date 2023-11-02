Президент Молдови звинуватила РФ у підкупі виборців на місцевих виборах

Росію підкуповує виборців на місцевих виборах у Молдові, які відбудуться цими вихідними. Вона спрямовує гроші прокремлівським політичним партіям.

Про це заявив президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вона додала, що Москва за два місяці направила суму, еквівалентну майже 5 мільйонам доларів, на фінансування "злочинних угруповань".

До їх числа входить заборонена партія, очолювана бізнесменом-утікачем Іланом Шором.

РФ підкуповує громадян Молдови

Вона закликала виборців підтримати її союзників, щоб продемонструвати підтримку її бачення переходу Молдови в європейському напрямку і приєднання до Європейського союзу.

Раніше Санду сказала, що Росія раніше купувала тих людей, які керували Молдовою.

"У неї більше немає такої можливості. Тепер вона купує громадян Молдови. Кремль використовує різні категорії людей. Є люди, які працюють на Кремль і їдуть до Москви по гроші", - сказала вона.

Санду закликала правоохоронні органи вжити заходів і покарати винних.

РФ намагається впливати на Молдову

Раніше президент Молдови Майя Санду заявляла, що РФ використовує різні методи, зокрема готівку і банківські картки, випущені в Дубаї, для переправлення грошей у Молдову з метою підкупу виборців.

Речник парламенту країни Ігор Гросу також повідомив, що в Молдові заборонять участь у виборах для представників забороненої проросійської партії "Шор".

Нещодавно стало відомо, що правоохоронці Молдови підозрюють політичну партію "Шанс" у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії та виборців. Гроші для цих цілей їй давала РФ.