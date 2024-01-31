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У Генштабі Румунії наступною ціллю РФ вважають Молдову

Середа 31 січня 2024 22:05
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У Генштабі Румунії наступною ціллю РФ вважають Молдову Фото: голова Генштабу Румунії Влад Георгіце (facebook.com/GabrielBeniaminLes)
Автор: Наталія Кава

Якщо Російська Федерація виграє свою війну проти України, то наступною ціллю держави-агресора буде Молдова.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Генштабу Румунії Влад Георгіце в інтерв'ю виданню Europa Liberă.

Він завуважив, що населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, стурбоване ситуацією в Україні.

"Ми повинні вжити заходів та бути готовими. Якщо Росія переможе в Україні, то головною метою стане Молдова. Ми станемо свідками напруги на Західних Балканах. Я вважаю, що не можна втрачати жодної секунди. Це момент, коли всі європейські країни мають замислитися над підготовкою населення", - сказав Георгіце.

Що передувало

Нагадаємо, що раніше президент Молдови Мая Санду заявила, що Росія підкуповує виборців, які пройшли в листопаді на місцевих виборах.

Крім того, Кишинів намагається боротися із російською пропагандою. У жовтні 2023 року в Молдові заблоковано доступ до 22 пропагандистських телеканалів РФ. Після цього та інших кроків проросійська партія "Шор" організовувала протести з метою скинути чинний уряд і вимагала імпічменту президента Маї Санду. Внаслідок цього Конституційний суд Молдови заборонив діяльність "Шор".

У січні Санду також зазначала, що ризики з боку РФ через спроби повалити уряд у Кишиневі нікуди не поділися. Очікується, що навесні Росія знову спробує дестабілізувати ситуацію в Молдові, використовуючи режим у Придністров'ї.

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Румунія Молдова Війна Росії проти України
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