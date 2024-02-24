Украине не грозит военное вторжение из Приднестровья, - ISW

Граница надежно укреплена

"На территории Приднестровья мы не наблюдаем бурной активности", - отметила она.

Отвечая на вопрос о том, что самопровозглашенная ПМР якобы собирается подтвердить свое желание войти в РФ, Гуменюк заявила, что сейчас больше идет расшатывание этой темы в информационном пространстве и попытки создать общественно-политическое напряжение на этих территориях.

Пресс-секретарь ОК "Юг" заверила, что государственная граница надежно защищена, укреплена и что ее неприкосновенность обеспечена.

"Со стороны Приднестровской республики понимаем, что подобные накручивания ситуации, обострения были предсказуемы. И действительно, та атака, которая прошла ночью в направлении Одесской области, в том числе и с применением ракет - это дополнительное давление и попытки убедить, что поддержка будет обеспечена в случае возникновения там бурной ситуации", - рассказала Гуменюк.

Присоединение к РФ не подтверждается

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде" отметил, что депутаты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться на съезде к российскому диктатору Владимиру Путину о принятии ПМР в состав России.

"По нашим данным, информация о том, что 28 февраля "власть" Приднестровья якобы попросит РФ, чтобы та присоединила их в свой состав, пока не подтверждается", - сказал он.

Военных группировок для атаки не существует

Институт изучения войны (ISW) в своем отчете сообщил, что не наблюдал никаких признаков, которые бы свидетельствовали о попытках ограниченной группировки российских сил в Приднестровье проводить наземные операции, которые могут угрожать Украине. Там уверены, что эта группировка сил не способна начать значимую наземную операцию против Украины.

Институт обнародовал предупредительный прогноз 22 февраля и подсчитал, что приднестровские чиновники могут требовать проведения референдума по аннексии в Россию для поддержки российских гибридных операций, направленных на политическую и социальную дестабилизацию Молдовы.

"Предупреждение ISW отражает угрозу стабильности Молдовы, а не военному положению Украины", - говорится в отчете.

Ситуация в Приднестровье

На днях Институт изучения войны сообщил, что в Приднестровском регионе Молдовы, который находится под контролем пророссийских сепаратистов, представители непризнанной "власти" 28 февраля могут организовать фейковый псевдо-референдум о присоединении так называемой "ПМР" к России.

Ранее президент Молдовы Майя Санду не исключила, что в ближайшие годы появится "геополитическая возможность" для решения вопроса Приднестровского региона.

В Генштабе Румынии считают, что если РФ выиграет войну против Украины, то следующей целью агрессора будет Молдова.

Прошлой осенью Россия подкупала избирателей, участвовавших в местных выборах в Приднестровье.

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