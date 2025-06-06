В Украине погибли три человека из-за атаки РФ, еще 40 ранены, - МВД

Россия во время массированной атаки на Украину 6 июня убила трех человек. Еще 40 человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

"В целом по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 - ранены", - заявил Клименко.

Он сообщил, что в Киеве во время атаки России погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще девять бойцов ГСЧС пострадали, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщал о четырех погибших в столице.

Также пострадавшие в результате комбинированного удара РФ есть в Тернополе, Луцке, Чернигове и Кременчуге.