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В Украине погибли три человека из-за атаки РФ, еще 40 ранены, - МВД

Киев, Пятница 06 июня 2025 09:37
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В Украине погибли три человека из-за атаки РФ, еще 40 ранены, - МВД Фото: трое украинцев погибли из-за атаки РФ 6 июня (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталья Юрченко

Россия во время массированной атаки на Украину 6 июня убила трех человек. Еще 40 человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

"В целом по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 - ранены", - заявил Клименко.

Он сообщил, что в Киеве во время атаки России погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще девять бойцов ГСЧС пострадали, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщал о четырех погибших в столице.

Также пострадавшие в результате комбинированного удара РФ есть в Тернополе, Луцке, Чернигове и Кременчуге.

Атака России на Украину

В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами", баллистическими и крылатыми ракетами. Под массированным ударом врага был Киев - обломки упали в шести районах, повреждена многоэтажка, есть перебои со светом.

Также россияне атаковали Тернополь, ударив по промышленности и объектам инфраструктуры. В городе зафиксировали загрязнение воздуха.

Кроме того, оккупанты ударили по Луцку, Чернигову, Киевской, Полтавской и Львовской областях. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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