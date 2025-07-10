В Україні зафіксували нову хвилю російських ракет: де загроза удару

Комбінована ракетно-дронова атака на Київ

В ніч на 10 липня російський агресор масовано атакував Київ ударними дронами, а також балістичними і крилатими ракетами.

Спочатку з 02:00 у місті пролунали вибухи через роботу сил ППО по ворожих дронах.

Згодом о 02:30 місто атакували балістичні ракети.

У Києві зафіксовані падіння уламків збитих дронів, пожежі, пошкодження будинків. Є постраждалі внаслідок атаки.

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