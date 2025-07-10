В Украине зафиксировали новую волну российских ракет: где риск удара

Российские террористы запустили в направлении Украины группу крылатых ракет. Они движутся в направлении Киевской области и Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.
"Группа ракет на юго-востоке Черниговщины, курс на запад", - сообщили военные в 04:04.
В 04:11 Воздушные силы сообщили о движении группы ракет с Черниговщины на Киевщину, курс на столицу.
В 04:14 в ВСУ сообщили о приближении группы ракет к Киеву с востока.
По данным мониторинговых каналов, к Киеву приближаются три крылатые ракеты "Искандер-К".
В ночь на 10 июля российский агрессор массированно атаковал Киев ударными дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.
Сначала с 02:00 в городе прогремели взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским дронам.
Впоследствии в 02:30 город атаковали баллистические ракеты.
В Киеве зафиксированы падения обломков сбитых дронов, пожары, повреждения домов. Есть пострадавшие в результате атаки.
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