В Украине зафиксировали новую волну российских ракет: где риск удара

Комбинированная ракетно-дроновая атака на Киев

В ночь на 10 июля российский агрессор массированно атаковал Киев ударными дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.

Сначала с 02:00 в городе прогремели взрывы из-за работы сил ПВО по вражеским дронам.

Впоследствии в 02:30 город атаковали баллистические ракеты.

В Киеве зафиксированы падения обломков сбитых дронов, пожары, повреждения домов. Есть пострадавшие в результате атаки.

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