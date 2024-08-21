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В Україні зафіксували низку температурних рекордів: де й коли було найспекотніше

Середа 21 серпня 2024 17:15
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В Україні зафіксували низку температурних рекордів: де й коли було найспекотніше Від спеки кожен рятується по-своєму (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Минулого тижня в Україну повернулась спека, внаслідок чого у деяких областях денні температурні максимуми побили свої попередні історичні рекордні значення.

РБК-Україна розповідає, в яких саме містах зафіксували найбільшу спеку впродовж минулих вихідних.

В яких містах зафіксували температурні рекорди

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, нові температурні рекорди в деяких містах нашої країни було встановлено впродовж 17 та 18 серпня 2024 року.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - йдеться у дописі установи у Facebook.

Уточнюється, що, згідно з даними метеорологічних станцій, було зафіксовано перевищення температур на 1-3 градуси за Цельсієм

Виходячи з оприлюдненої карти, температурні рекорди у суботу, 17 серпня, було встановлено:

  • у Львові - 31,7°С
  • в Івано-Франківську - 32,2°С
  • у Луцьку - 32,9°С
  • в Ужгороді - 34,3°С

Наступного дня - в неділю, 18 серпня - рекордні температури для цієї дати було зафіксовано:

  • у Луцьку - 32,4°С
  • у Тернополі - 32,4°С
  • в Івано-Франківську - 33,3°С
  • у Вінниці - 35,4°С
  • у Миколаєві - 37,6°С

В Україні зафіксували низку температурних рекордів: де й коли було найспекотніше

Температурні рекорди 17-18 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Які температури прогнозують найближчими днями

У четвер, 22 серпня, у південній частині України, у західних областях, а вдень - і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Дніпропетровській областях - місцями короткочасні дощі, грози. На решті території - без опадів.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі - південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі стовпчики термометрів можуть показувати 16-21 градус за Цельсієм (на півдні країни - до 24°С). Вдень:

  • у Карпатах - 15-20°С
  • у західних областях і Житомирській області - 21-26°С
  • у Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях - 28-33°С
  • на решті території - сильна спека - 35-37°С

В Україні зафіксували низку температурних рекордів: де й коли було найспекотніше

Прогноз погоди на 22 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)

У п'ятницю, 23 серпня, температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях:

  • вночі - 13-19°С (на заході - 10-16°С)
  • вдень - 22-28°С

На решті території вночі - 18-24°С, а вдень - 29-34°С.

На півдні та південному сході країни місцями можлива сильна спека - 35-38°С.

Крім того, Гідрометцентр попереджає українців про пожежну небезпеку найближчими днями у більшості регіонів.

"22-24 серпня в Україні, крім більшості західних областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні прес-служби у Facebook.

В Україні зафіксували низку температурних рекордів: де й коли було найспекотніше

Пожежна небезпека в Україні станом на 24 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україну повернулась спека і коли вона може почати спадати.

Читайте також, чому тропічні дощі можуть зміститись на північ і для яких країн це обернеться катастрофою.

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