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В Украине зафиксировали ряд температурных рекордов: где и когда было жарче всего

Среда 21 августа 2024 17:15
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В Украине зафиксировали ряд температурных рекордов: где и когда было жарче всего От жары каждый спасается по-своему (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На прошлой неделе в Украину вернулась жара, в результате чего в некоторых областях дневные температурные максимумы побили свои предыдущие исторические рекордные значения.

РБК-Украина рассказывает, в каких именно городах зафиксировали наибольшую жару на прошлых выходных.

В каких городах зафиксировали температурные рекорды

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, новые температурные рекорды в некоторых городах нашей страны были установлены 17 и 18 августа 2024 года.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - говорится в сообщении учреждения в Facebook.

Уточняется, что, согласно данным метеорологических станций, было зафиксировано превышение температур на 1-3 градуса по Цельсию.

Исходя из опубликованной карты, температурные рекорды в субботу, 17 августа, были установлены:

  • во Львове - 31,7°С
  • в Ивано-Франковске - 32,2°С
  • в Луцке - 32,9°С
  • в Ужгороде – 34,3°С

На следующий день - в воскресенье, 18 августа - рекордные температуры для этой даты были зафиксированы:

  • в Луцке - 32,4°С
  • в Тернополе - 32,4°С
  • в Ивано-Франковске - 33,3°С
  • в Виннице - 35,4°С
  • в Николаеве - 37,6°С

В Украине зафиксировали ряд температурных рекордов: где и когда было жарче всего

Температурные рекорды 17-18 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)

Какие температуры прогнозируют в ближайшие дни

В четверг, 22 августа, в южной части Украины, в западных областях, а днем - и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях - местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер северо-западный, на Левобережье - юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью столбики термометров могут показывать 16-21 градус по Цельсию (на юге страны - до 24°С). Днем:

  • в Карпатах - 15-20°С
  • в западных областях и Житомирской области - 21-26°С
  • в Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях - 28-33°С
  • на остальной территории - сильная жара - 35-37°С

В Украине зафиксировали ряд температурных рекордов: где и когда было жарче всего

Прогноз погоды на 22 августа (карта: facebook.com/UkrHMC).

В пятницу, 23 августа, температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях:

  • ночью - 13-19°С (на западе - 10-16°С)
  • днем - 22-28°С

На остальной территории ночью - 18-24°С, а днем - 29-34°С.

На юге и юго-востоке страны местами возможна сильная жара - 35-38°С.

Кроме того, Гидрометцентр предупреждает украинцев о пожарной опасности в ближайшие дни в большинстве регионов.

"22-24 августа в Украине, кроме большинства западных областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

В Украине зафиксировали ряд температурных рекордов: где и когда было жарче всего

Пожарная опасность в Украине по состоянию на 24 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украину вернулась жара и когда она может начать спадать.

Читайте также, почему тропические дожди могут сместиться на север и для каких стран это обернется катастрофой.

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