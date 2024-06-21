В Україні заборонили використання кредитних коштів для участі в азартних іграх

"Відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування", - йдеться в повідомленні.

Боротьба з онлайн-казіно

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в Інтернеті.

Після цього Верховна рада ухвалила в першому читанні проект закону про боротьбу з ігровою залежністю, який передбачає обмеження на роботу онлайн-казино.

У травні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет, яка буде діяти до набрання чинності нового закону.