В Украине запретили использование кредитных денег для участия в азартных играх

"Соответствующая мера позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования", - говорится в сообщении.

Борьба с онлайн-казино

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в Интернете.

После этого Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о борьбе с игровой зависимостью, предусматривающий ограничение на работу онлайн-казино.

В мае Кабинет министров принял постановление о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет, которое будет действовать до вступления в силу нового закона.