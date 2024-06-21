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В Украине запретили использование кредитных денег для участия в азартных играх

Фото: Кредиты для участия в азартных играх запрещены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины запретил перевод кредитных средств клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в играх. Решение начнет действовать с 22 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Соответствующая мера позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования", - говорится в сообщении.

Борьба с онлайн-казино

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в Интернете.

После этого Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о борьбе с игровой зависимостью, предусматривающий ограничение на работу онлайн-казино.

В мае Кабинет министров принял постановление о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет, которое будет действовать до вступления в силу нового закона.

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Национальный банк УкраиныКазино