В Україні заборонили колаборантам і держзрадникам усиновлювати дітей

За її даними, проєкт №10298 підтримали 253 депутати.

Перелік доповнений особами, які були засуджені за кримінальні правопорушення, передбачені статтями Кримінального кодексу України

111 "Державна зрада",

111(1) "Колабораційна діяльність",

111(2) "Пособництво державі-агресору",

436(2) "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

Обґрунтування проєкту

Як зазначили автори проєкту, під час збройної агресії Росії потрібно не допустити усиновлення дітей особами, що ставлять під загрозу право України на незалежність.

"Якщо особа - потенційний усиновлювач, опікун, піклувальник, патронатний вихователь, прийомні батьки, батьки - вихователі, займаються колабораційною діяльністю, пособництвом державі-агресору, пропагандують та сприяють розв’язуванню війни, вони не можуть виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини", - йдеться в пояснювальній записці.