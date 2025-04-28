Опіка над дітьми в Україні: у Раді пропонують принципову новацію

Законодавство України не передбачає можливості для батьків заздалегідь визначити опікунів для їх дітей на випадок смерті або інших обставин. У Раді хочуть запровадити норми, які діють в США та ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проєкт закону № 13215 .

Проєкт поданий великою групою депутатів та має великі шанси на ухвалення.

Основним нововведенням проєкту є запровадження інституту розпорядження про забезпечення опіки і піклування щодо пріоритетного права на призначення опікунами, піклувальниками.

Також передбачено встановлення порядку складання, посвідчення та реєстрації таких розпоряджень, визначення механізму врахування волі батьків при призначенні опікунів та піклувальників.

Законопроєкт передбачає регулювання порядку складання розпоряджень:

можливість складання спільного розпорядження обома батьками;

можливість складання окремих розпоряджень кожним з батьків;

можливість визначення декількох потенційних опікунів (піклувальників) у порядку пріоритетності; -

можливість визначення осіб, які не можуть бути призначені опікунами (піклувальниками).

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці, чинне законодавство України не передбачає можливості для батьків, опікунів та піклувальників заздалегідь визначити осіб, які матимуть пріоритетне право на призначення опікунами чи піклувальниками їхніх дітей або підопічних у разі їх смерті, визнання недієздатними, безвісно відсутніми або в інших випадках неможливості виконання ними своїх обов'язків.

"Особливої актуальності це питання набуває в умовах воєнного стану, коли батьки, які є військовослужбовцями або виконують інші важливі функції, пов'язані з обороною держави, потребують додаткових гарантій щодо захисту інтересів їхніх дітей", - йдеться в документі Міжнародний досвід свідчить про ефективність подібних механізмів.

У багатьох розвинених країнах існує інститут попереднього призначення опікунів (guardianship designation):

У США більшість штатів мають законодавство, що дозволяє батькам призначити опікуна для своїх дітей через заповіт або окремий документ (standby guardianship). Це особливо актуально для батьків-одинаків та батьків з важкими захворюваннями.

У Великій Британії The Children Act 1989 дозволяє особам з батьківською відповідальністю призначати опікунів на випадок своєї смерті.

У Німеччині батьки можуть призначити опікуна через заповіт або окреме розпорядження, яке має бути нотаріально посвідчене.