Кого вважати колаборантом та яке має бути покарання: думка українців

Найчастіше українці відносять до колабораційної діяльності перебування на керівних посадах в органах окупаційної влади (50%), військову службу в лавах окупаційних збройних сил (47%), участь в організації т.з виборів та референдумів (46%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Службу в правоохоронних, судових органах назвали 32% респондентів, перебування на будь-яких посадах в органах окупаційного місцевого самоврядування - 30%.

Близько половини (52%) опитаних вважають, що кримінальній відповідальності підлягає будь-яка співпраця з окупаційними адміністраціями, 47% - лише та, яка призвела до тяжких наслідків та злочинів.

Більшість (66%) респондентів вважають, що в якості покарання за взаємодію з окупаційною владою може виступати обмеження щодо зайняття певних посад. Четверта частина вважають доречним застосування штрафу; обмеження участі в громадському житті, громадські роботи можуть виступати покаранням на думку близько 20% опитаних.

Можлива амністія

На думку близько 40% респондентів, амністія може надаватися засудженим за злочини, що не призвели до загибелі людей, або за умови виконання суспільно корисних робіт із відновлення країни. Надання важливих та правдивих показань, сплата компенсації постраждалим, можуть бути підставою для амністії, на думку близько чверті опитаних. Добровільне зізнання у конкретному злочині може бути такою умовою для 20% опитаних. Ще 14% опитаних вважають амністію для осіб, винних у скоєнні воєнних злочинів під час війни, неможливою за будь-яких умов.

Серед категорій мешканців окупованих територій, які співпрацювали з окупантами та до яких можна було б застосувати амністію, 58% респондентів вказали на вчителів, лікарів, соціальних працівників; 33% - на керівників місцевих комунальних підприємств (шкіл, лікарень, комунальних підприємств). Ще 17% респондентів вважають, що амністія не може бути застосована до жодної групи.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведене 18-24 жовтня 2023 року серед 2000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив проект закону щодо виплат пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку. У разі ухвалення закону Верховною радою, їм платитимуть мінімальну пенсію.