В Украине запретили коллаборационистам и госизменникам усыновлять детей

Верховная Рада запретила лицам, осужденным за государственную измену и коллаборационизм, быть усыновителями детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ирину Геращенко в Telegram.
По ее данным, проект №10298 поддержали 253 депутата.
Перечень дополнен лицами, которые были осуждены за уголовные правонарушения, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Украины
Как отметили авторы проекта, во время вооруженной агрессии России нужно не допустить усыновления детей лицами, которые ставят под угрозу право Украины на независимость.
"Если лицо - потенциальный усыновитель, опекун, попечитель, патронатный воспитатель, приемные родители, родители - воспитатели, занимаются коллаборационной деятельностью, пособничеством государству-агрессору, пропагандируют и способствуют развязыванию войны, они не могут воспитывать ребенка в духе уважения к правам и свободам других людей, любви к своей семье и семье, своему народу, своей Родине", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, в Верховной Раде хотят предоставить возможность для родителей заранее определить опекунов для их детей на случай смерти или других обстоятельств.
К коллаборационной деятельности украинцы чаще всего относят пребывание на руководящих должностях в органах оккупационной власти (50%), военную службу в рядах оккупационных вооруженных сил (47%), участие в организации т.н. выборов и референдумов (46%).
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