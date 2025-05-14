В Украине запретили коллаборационистам и госизменникам усыновлять детей

По ее данным, проект №10298 поддержали 253 депутата.

Перечень дополнен лицами, которые были осуждены за уголовные правонарушения, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Украины

111 "Государственная измена",

111 (1) "Коллаборационная деятельность",

111(2) "Пособничество государству-агрессору",

436(2) "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Обоснование проекта

Как отметили авторы проекта, во время вооруженной агрессии России нужно не допустить усыновления детей лицами, которые ставят под угрозу право Украины на независимость.

"Если лицо - потенциальный усыновитель, опекун, попечитель, патронатный воспитатель, приемные родители, родители - воспитатели, занимаются коллаборационной деятельностью, пособничеством государству-агрессору, пропагандируют и способствуют развязыванию войны, они не могут воспитывать ребенка в духе уважения к правам и свободам других людей, любви к своей семье и семье, своему народу, своей Родине", - говорится в пояснительной записке.