В Україні заблокували YouTube-канали підсанкційного блогера Андрія Луганського

YouTube заблокував на території України шість каналів блогера Андрія Серебрянського (більш відомий як Андрій Луганський). Він поширював співзвучні російській пропаганді наративи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.
Як повідомляється, блогер і колишній телеведучий Андрій Серебрянський виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.
На своєму каналі він вже неодноразово поширював наративи Кремля, а саме: у своїх відео часто дискредитує мобілізацію в Україні.
Серебрянський також був кандидатом в народні депутати від партії Європейська солідарність.
Проти нього запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом президента України від 20 липня 2025 року.
Нагадаємо, вчора, 28 липня YouTube заблокував на території України канал російської журналістки Юлії Латиніної та два канали колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, який на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав з України.
Також нещодавно YouTube заблокував на території України ще два канали, які поширювали російську пропаганду. Один із каналів належить нардепу-втікачу Артему Дмитруку.
Перед цим YouTube заблокував канали колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича та інших осіб, проти яких раніше були запроваджені санкції.
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