В Україні заблокували YouTube-канали підсанкційного блогера Андрія Луганського

Як повідомляється, блогер і колишній телеведучий Андрій Серебрянський виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

На своєму каналі він вже неодноразово поширював наративи Кремля, а саме: у своїх відео часто дискредитує мобілізацію в Україні.

Серебрянський також був кандидатом в народні депутати від партії Європейська солідарність.

Проти нього запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом президента України від 20 липня 2025 року.