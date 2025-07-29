В Украине заблокировали YouTube-каналы подсанкционного блогера Андрея Луганского

YouTube заблокировал на территории Украины шесть каналов блогера Андрея Серебрянского (более известный как Андрей Луганский). Он распространял созвучные российской пропаганде нарративы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
Как сообщается, блогер и бывший телеведущий Андрей Серебрянский уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России.
На своем канале он уже неоднократно распространял нарративы Кремля, а именно: в своих видео часто дискредитирует мобилизацию в Украине.
Серебрянский также был кандидатом в народные депутаты от партии Европейская солидарность.
Против него введены санкции СНБО, введенные в действие указом президента Украины от 20 июля 2025 года.
Напомним, вчера, 28 июля YouTube заблокировал на территории Украины канал российской журналистки Юлии Латыниной и два канала бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, который в начале полномасштабного вторжения РФ выехал из Украины.
Также недавно YouTube заблокировал на территории Украины еще два канала, которые распространяли российскую пропаганду. Один из каналов принадлежит беглому нардепу Артему Дмитруку.
Перед этим YouTube заблокировал каналы бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции.
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