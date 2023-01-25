В Україні заарештували 52 млн гривень російської компанії. Усі кошти направили ЗСУ

В Україні арештували 52 млн гривень підприємств, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Росії. Усі кошти були направлені на потреби ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, у Києві та на території інших регіонів України працювали підприємства, які займаються виробництво й продажем чаю. Водночас бенефіціарними власниками компаній є резиденти Росії.

"Діяльність цих компаній та підконтрольних їм суб’єктів господарювання досліджується на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та привласнення майна", - пише пресслужба.

Після арешту банківських рахунків цих підприємств, усі розміщені на них кошти були направлені на потреби наших воїнів.