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В Україні заарештували 52 млн гривень російської компанії. Усі кошти направили ЗСУ

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Середа 25 січня 2023 11:58
В Україні заарештували 52 млн гривень російської компанії. Усі кошти направили ЗСУ Фото: в Україні заарештували 52 млн гривень російської компанії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні арештували 52 млн гривень підприємств, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Росії. Усі кошти були направлені на потреби ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, у Києві та на території інших регіонів України працювали підприємства, які займаються виробництво й продажем чаю. Водночас бенефіціарними власниками компаній є резиденти Росії.

"Діяльність цих компаній та підконтрольних їм суб’єктів господарювання досліджується на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та привласнення майна", - пише пресслужба.

Після арешту банківських рахунків цих підприємств, усі розміщені на них кошти були направлені на потреби наших воїнів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні нещодавно арештували два літаки АН 148, які належать російському акціонерному товариству. Вартість літаків становить 10 млн євро.

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