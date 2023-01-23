В Україні арештували ще два російські літаки вартістю 10 млн євро

Суд наклав арешт на два літаки АН 148, які належать російському акціонерному товариству. Їхня вартість складає 10 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Відповідно до рішення РНБО до товариства застосували персональні спеціальні економічні та інші санкції.

За даними слідства, у 2021 році підсанкційне товариство, використовуючи кіпрську офшорну компанію для обходу санкцій, уклало договір оренди цих літаків з українським товариством, що використовувало їх у своїй господарській діяльності.

Проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну договори оренди розірвали, а літаки мали бути вивезені з нашої країни та доставлені до РФ.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами пособництва державі-агресору та колабораційної діяльності триває, ним займається СБУ (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Як повідомлялося раніше, суд заарештував активи російської фірми, яка займалася продажем паливно-мастильних матеріалів. Вилучене пальне передали на потреби українських військових.

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