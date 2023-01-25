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В Украине арестовали 52 млн гривен российской компании. Все средства направили ВСУ

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Среда 25 января 2023 11:58
В Украине арестовали 52 млн гривен российской компании. Все средства направили ВСУ Фото: в Украине арестовали 52 млн гривен российской компании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине арестовали 52 млн гривен предприятий, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты России. Все средства были направлены на нужды ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, в Киеве и на территории других регионов Украины работали предприятия, занимающиеся производством и продажей чая. В то же время, бенефициарными владельцами компаний являются резиденты России.

"Деятельность этих компаний и подконтрольных им субъектов хозяйствования исследуется на предмет причастности к финансированию действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и присвоение имущества", - пишет пресс-служба.

После ареста банковских счетов этих предприятий все размещенные на них средства были направлены на нужды наших воинов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно арестовали два самолета АН 148, принадлежащих российскому акционерному обществу. Стоимость самолетов составляет 10 млн. евро.

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