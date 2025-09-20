В Україні з’являться сучасні штурмові війська України з дронами, - Зеленський

Нагадаємо, 3 березня заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що розмір сухопутної армії РФ, яка воює з українськими захисниками, становить близько 620 тисяч осіб.

Він уточнив, що серед цих 620 тисяч понад 200 тисяч - це штурмові підрозділи, які беруть участь у боях і перебувають на лінії фронту.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що понад 700 тисяч російських солдатів перебувають у районі лінії фронту в Україні станом на 18 вересня.

Відмітимо, що Росія втратила на фронті вже 1 100 600 солдатів на війні проти України. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 1070 росіян.