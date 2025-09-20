ua en ru
Генштаб назвав втрати росіян за добу: ще мінус 1070 окупантів

Україна , Субота 20 вересня 2025 08:28
Генштаб назвав втрати росіян за добу: ще мінус 1070 окупантів Фото: ЗСУ ліквідували 1070 окупантів за добу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія втратила на фронті вже 1 100 600 солдатів на війні проти України. За добу ЗСУ ліквідували 1070 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 20 вересян 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько (+1070) осіб,
  • танків - 11192 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 23280 (+2) од,
  • артилерійських систем - 32927 (+31) од,
  • РСЗВ - 1492 од,
  • засоби ППО - 1218 од,
  • літаків - 422 од,
  • гелікоптерів - 341,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 61045 (+365),
  • крилаті ракети - 3718,
  • кораблі / катери - 28,
  • підводні човни - 1,
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 62168 (+124),
  • спеціальна техніка - 3968.

Бої на фронті

Останнім часом ситуація на Куп'янському напрямку ускладнилася. Ворог намагається зайти в місто підземними трубами. Проте українські воїни знищують противника.

Варто зазначити, що Куп'янськ вже був під російською окупацією у 2022 році. Українські захисники звільнили місто під час Харківської операції восени того ж року.

Більше про бої за Куп'янськ і що роблять ЗСУ, щоб стримати росіян, - в матеріалі РБК-Україна.

Новини
