Генштаб назвав втрати росіян за добу: ще мінус 1070 окупантів

Росія втратила на фронті вже 1 100 600 солдатів на війні проти України. За добу ЗСУ ліквідували 1070 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Бої на фронті

Останнім часом ситуація на Куп'янському напрямку ускладнилася. Ворог намагається зайти в місто підземними трубами. Проте українські воїни знищують противника.

Варто зазначити, що Куп'янськ вже був під російською окупацією у 2022 році. Українські захисники звільнили місто під час Харківської операції восени того ж року.

Більше про бої за Куп'янськ і що роблять ЗСУ, щоб стримати росіян, - в матеріалі РБК-Україна.