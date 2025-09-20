Генштаб назвав втрати росіян за добу: ще мінус 1070 окупантів
Фото: ЗСУ ліквідували 1070 окупантів за добу (Getty Images)
Росія втратила на фронті вже 1 100 600 солдатів на війні проти України. За добу ЗСУ ліквідували 1070 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 20 вересян 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько (+1070) осіб,
- танків - 11192 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 23280 (+2) од,
- артилерійських систем - 32927 (+31) од,
- РСЗВ - 1492 од,
- засоби ППО - 1218 од,
- літаків - 422 од,
- гелікоптерів - 341,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 61045 (+365),
- крилаті ракети - 3718,
- кораблі / катери - 28,
- підводні човни - 1,
- автомобільна техніка та автоцистерни - 62168 (+124),
- спеціальна техніка - 3968.
Бої на фронті
Останнім часом ситуація на Куп'янському напрямку ускладнилася. Ворог намагається зайти в місто підземними трубами. Проте українські воїни знищують противника.
Варто зазначити, що Куп'янськ вже був під російською окупацією у 2022 році. Українські захисники звільнили місто під час Харківської операції восени того ж року.
