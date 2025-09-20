RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Украине появятся современные штурмовые войска Украины с дронами, - Зеленский

Фото: Украина создает новые штурмовые войска с дроновой составляющей (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Савченко Юлія

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании отдельных штурмовых войск с дронами, которые быстро заработают.

Об этом он заявил во время общения с журналистами 19 сентября, передает корреспондент РБК-Украина.

В Украине появились штурмовые батальоны и полки, которые в течение 2025 года безусловно показывают хороший результат. По словам главы государства, эти достижения подталкивают к новым организационным шагам в армии.

""Русские" решили делать то же, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделю - десять дней и все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным", - отметил Зеленский.

 

Напомним, 3 марта заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина, что размер сухопутной армии РФ, которая воюет с украинскими защитниками, составляет около 620 тысяч человек.

Он уточнил, что среди этих 620 тысяч более 200 тысяч - это штурмовые подразделения, которые участвуют в боях и находятся на линии фронта.

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что более 700 тысяч российских солдат находятся в районе линии фронта в Украине по состоянию на 18 сентября.

Отметим, что Россия потеряла на фронте уже 1 100 600 солдат на войне против Украины. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 1070 россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине