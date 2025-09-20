В Украине появятся современные штурмовые войска Украины с дронами, - Зеленский

Напомним, 3 марта заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина, что размер сухопутной армии РФ, которая воюет с украинскими защитниками, составляет около 620 тысяч человек.

Он уточнил, что среди этих 620 тысяч более 200 тысяч - это штурмовые подразделения, которые участвуют в боях и находятся на линии фронта.

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что более 700 тысяч российских солдат находятся в районе линии фронта в Украине по состоянию на 18 сентября.

Отметим, что Россия потеряла на фронте уже 1 100 600 солдат на войне против Украины. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 1070 россиян.