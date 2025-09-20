ua en ru
В Україні з’являться сучасні штурмові війська України з дронами, - Зеленський

Україна, Субота 20 вересня 2025 14:00
В Україні з’являться сучасні штурмові війська України з дронами, - Зеленський Фото: Україна створює нові штурмові війська з дроновою складовою (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Савченко Юлія

Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення окремих штурмових військ із дронами, які швидко запрацюють.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами 19 вересня, передає кореспондент РБК-Україна.

В Україні з'явилися штурмові батальйони й полки, які впродовж 2025 року безумовно показують хороший результат. За словами глави держави, ці досягнення підштовхують до нових організаційних кроків у війську.

""Руські" вирішили робити те саме, що і ми. Будемо зараз робити окремі штурмові війська, прийнято це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень - десять днів і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою, з усім іншим", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 3 березня заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що розмір сухопутної армії РФ, яка воює з українськими захисниками, становить близько 620 тисяч осіб.

Він уточнив, що серед цих 620 тисяч понад 200 тисяч - це штурмові підрозділи, які беруть участь у боях і перебувають на лінії фронту.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що понад 700 тисяч російських солдатів перебувають у районі лінії фронту в Україні станом на 18 вересня.

Відмітимо, що Росія втратила на фронті вже 1 100 600 солдатів на війні проти України. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 1070 росіян.

