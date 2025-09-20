В Украине появятся современные штурмовые войска Украины с дронами, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании отдельных штурмовых войск с дронами, которые быстро заработают.
Об этом он заявил во время общения с журналистами 19 сентября, передает корреспондент РБК-Украина.
В Украине появились штурмовые батальоны и полки, которые в течение 2025 года безусловно показывают хороший результат. По словам главы государства, эти достижения подталкивают к новым организационным шагам в армии.
""Русские" решили делать то же, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделю - десять дней и все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным", - отметил Зеленский.
Напомним, 3 марта заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина, что размер сухопутной армии РФ, которая воюет с украинскими защитниками, составляет около 620 тысяч человек.
Он уточнил, что среди этих 620 тысяч более 200 тысяч - это штурмовые подразделения, которые участвуют в боях и находятся на линии фронта.
Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что более 700 тысяч российских солдат находятся в районе линии фронта в Украине по состоянию на 18 сентября.
Отметим, что Россия потеряла на фронте уже 1 100 600 солдат на войне против Украины. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 1070 россиян.