ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине появятся современные штурмовые войска Украины с дронами, - Зеленский

Украина, Суббота 20 сентября 2025 14:00
UA EN RU
В Украине появятся современные штурмовые войска Украины с дронами, - Зеленский Фото: Украина создает новые штурмовые войска с дроновой составляющей (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Савченко Юлія

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании отдельных штурмовых войск с дронами, которые быстро заработают.

Об этом он заявил во время общения с журналистами 19 сентября, передает корреспондент РБК-Украина.

В Украине появились штурмовые батальоны и полки, которые в течение 2025 года безусловно показывают хороший результат. По словам главы государства, эти достижения подталкивают к новым организационным шагам в армии.

""Русские" решили делать то же, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделю - десять дней и все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным", - отметил Зеленский.

Напомним, 3 марта заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина, что размер сухопутной армии РФ, которая воюет с украинскими защитниками, составляет около 620 тысяч человек.

Он уточнил, что среди этих 620 тысяч более 200 тысяч - это штурмовые подразделения, которые участвуют в боях и находятся на линии фронта.

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что более 700 тысяч российских солдат находятся в районе линии фронта в Украине по состоянию на 18 сентября.

Отметим, что Россия потеряла на фронте уже 1 100 600 солдат на войне против Украины. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 1070 россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город