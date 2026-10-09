В Україні з'являться паркомісця й спецзнаки для водіїв з дітьми: деталі від МВС і патрульних

В Україні запроваджують спеціальні правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського у Facebook.
9 жовтня посадовець повідомив, що в Україні запроваджують правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років.
Він уточнив, що постанову, яку Міністерство внутрішніх справ (МВС) розробило на виконання відповідного закону, схвалив Кабінет міністрів України.
"Вдячний членам уряду за підтримку, адже це рішення - насамперед про безпеку та комфорт родин з маленькими дітьми", - наголосив Вигівський.
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Ухвалений урядовцями документ передбачає:
Так, для водіїв запроваджуються нові розпізнавальні знаки на автомобіль.
Тим часом на паркувальних майданчиках з'являться відповідна розмітка й таблички із зображенням дитячого візка.
Вигівський розповів, що паркомісць для авто з дітьми до трьох років має бути:
Причому розташовуватися воно повинно не далі ніж за 50 метрів від в'їзду на майданчик.
"Ці паркомісця будуть додатковими до місць, призначених для транспортних засобів людей з інвалідністю", - наголосив у своєму Facebook начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Міністр внутрішніх справ повідомив також, що у водіїв, які позначили свій автомобіль новим розпізнавальним знаком, обов'язково повинен бути документ, що підтверджує вік дитини:
Вигівський зауважив, що це - "один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування".
"Працюємо над тим, щоб детально враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху", - підсумував посадовець.
Нагадаємо, закон, який запроваджує в Україні обов'язкові паркомісця для водіїв з дітьми до 3 років, набув чинності 5 березня 2026 року.
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