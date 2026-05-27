В Украине появятся новые монеты в 10 гривен: как они выглядят

Национальный банк Украины ввел в обращение две новые памятные монеты номиналом в 10 гривен. Всего будет выпущено по 2 млн штук каждой из монет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины .

НБУ выпустил новые памятные монеты

26 мая Национальный банк Украины ввел в обращение две новые оборотные памятные монеты из серии ''Мы сильны. Мы вместе''. Новинки посвящены Сумской и Черниговской областям.

Как пояснили в НБУ, серия призвана почтить украинские регионы и их жителей, которые демонстрируют стойкость и единство во время войны.

Глава НБУ Андрей Пышный пояснил, что Сумщина и Черниговщина стали одними из первых регионов, которые приняли удар полномасштабного вторжения.

''Эти оборотные памятные монеты олицетворяют нашу благодарность жителям приграничных регионов, которые выстояли, защитили свои общины, сохранили веру в Украину'', - подчеркнул он.

Как выглядят монеты

Монеты имеют номинал 10 гривен и изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс новых монет идентичен стандартной 10-гривневой монете образца 2018 года. На нем изображены номинал, год чеканки и Государственный Герб Украины.

На реверсе размещена стилизованная карта Украины с выделением соответствующей области:

на одной монете - Сумской области;

на другой - Черниговской области.

Дизайн реверса создала Александра Кучинская. Художником аверса и скульптором стал Владимир Демьяненко.

Как монеты попадут в обращение

Новые памятные монеты остаются полноценным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться без каких-либо ограничений по всей территории Украины.

НБУ постепенно будет передавать монеты банкам и инкассаторским компаниям для дальнейшей выдачи клиентам.

Всего в наличное обращение планируют выпустить по 2 миллиона монет каждого вида.

Кроме того, часть тиража сформируют в специальные ролики по 25 монет. Тираж таких наборов составит по 15 тысяч штук для каждой области.

Где можно будет приобрести ролики

Приобрести специальные ролики с памятными монетами можно будет через интернет-магазин НБУ и банки-дистрибьюторы.

Информацию о старте продаж НБУ обещает опубликовать дополнительно на официальных ресурсах.