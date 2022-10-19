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В Україні з'явився фонд ліквідації наслідків агресії РФ: як розподілятимуть гроші

Фото: в Україні з'явився фонд ліквідації наслідків російської агресії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховна Рада створила фонд ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Він буде фінансуватися за рахунок продажу націоналізованого російського майна та націоналізованих коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Гроші з фонту будуть розподіляти за такими напрямкам:

  • будівництво громадських будівель - обмеження відповідних об’єктів тими, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок російської агресії;
  • реконструкції, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання (доповнення щодо будівництва таких об’єктів та щодо об’єктів, пов’язаних з наданням послуг електро- та газопостачання, а також обмеження відповідних об’єктів тими, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок агресії);
  • реконструкції, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його внаслідок збройної агресії;
  • розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації для об’єктів, що були зруйновані через агресія;
  • придбання житлових приміщень для українців, відповідні об’єкти нерухомого майна, об’єкти будівництва яких знищено через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені збройною агресією;
  • закупівля комп’ютерного та мультимедійного обладнання (яке було знищено, пошкоджено або викрадено) для закладів освіти.

Нагадаємо, Верховна рада збільшила видатки на сектор безпеки та оборони на 387 млрд гривень у проекті бюджету на 2022 рік.

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