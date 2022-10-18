Військовий бюджет України збільшили ще на 387 млрд гривень: на що підуть кошти
Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2022 рік, збільшивши видатки на сектор безпеки та оборони збільшили на 387 млрд гривень. Законопроект в цілому підтримали 318 народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Згідно з проектом №8126, збільшуються видатки на:
- Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) - 365,2 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) - 219,1 млрд грн;
- Система МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) - 13,0 млрд грн, з них оплата праці - 5,8 млрд грн;
- Головне управління розвідки Міноборони - 3,2 млрд грн, з них оплата праці - 2,4 млн грн.,
- Служби безпеки - 3,7 млрд грн, з них оплата праці - 3,6 млрд грн;
- Адміністрація Держспецзв’язку - 1,3 млрд грн, з них оплата праці - 1,2 млрд грн;
- Управління державної охорони - 594 млн грн, з них оплата праці - 570 млн грн;
- Служба зовнішньої розвідки - 45,0 млн гривень.
Нагадаємо, за даними Мінфіну, протягом повномасштабної війни, Україна мала потребу у додатковому фінансуванні у розмірі 5 млрд доларів США на місяць. Загалом на сьогодні Україна вже отримала фінансову підтримку від іноземних партнерів у розмірі 20,7 млрд доларів, з яких майже 50% - грантові кошти, які не потребують повернення. Україна очікує на 5 млрд євро від ЄС і 4,5 млрд доларів від США до кінця року.
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