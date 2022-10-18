ua ru
Вт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військовий бюджет України збільшили ще на 387 млрд гривень: на що підуть кошти

Новость на русском →
Україна, Вівторок 18 жовтня 2022 14:33
Військовий бюджет України збільшили ще на 387 млрд гривень: на що підуть кошти Фото: Рада збільшила військовий бюджет України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2022 рік, збільшивши видатки на сектор безпеки та оборони збільшили на 387 млрд гривень. Законопроект в цілому підтримали 318 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Згідно з проектом №8126, збільшуються видатки на:

  • Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) - 365,2 млрд грн, з них оплата праці (з нарахуваннями) - 219,1 млрд грн;
  • Система МВС (Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) - 13,0 млрд грн, з них оплата праці - 5,8 млрд грн;
  • Головне управління розвідки Міноборони - 3,2 млрд грн, з них оплата праці - 2,4 млн грн.,
  • Служби безпеки - 3,7 млрд грн, з них оплата праці - 3,6 млрд грн;
  • Адміністрація Держспецзв’язку - 1,3 млрд грн, з них оплата праці - 1,2 млрд грн;
  • Управління державної охорони - 594 млн грн, з них оплата праці - 570 млн грн;
  • Служба зовнішньої розвідки - 45,0 млн гривень.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, протягом повномасштабної війни, Україна мала потребу у додатковому фінансуванні у розмірі 5 млрд доларів США на місяць. Загалом на сьогодні Україна вже отримала фінансову підтримку від іноземних партнерів у розмірі 20,7 млрд доларів, з яких майже 50% - грантові кошти, які не потребують повернення. Україна очікує на 5 млрд євро від ЄС і 4,5 млрд доларів від США до кінця року.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджет Верховна рада
NEWS
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
DAILY
Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів
Юлія Акимовакоресподент Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів