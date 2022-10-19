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В Украине появился фонд ликвидации последствий агрессии РФ: как будут распределяться деньги

Фото: в Украине появился фонд ликвидации последствий российской агрессии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада создала фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России. Он будет финансироваться за счет продажи национализированного российского имущества и национализированных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Деньги из фонта будут распределяться по следующим направлениям:

  • строительство общественных зданий - ограничение соответствующих объектов теми, что были разрушены или повреждены вследствие российской агрессии;
  • реконструкции, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанные с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения (дополнение по строительству таких объектов и объектов, связанных с предоставлением услуг электро- и газоснабжения, а также ограничение соответствующих объектов теми, что были разрушены или повреждены в результате агрессии);
  • реконструкции, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем ВПЛ и лиц, потерявших его в результате вооруженной агрессии;
  • разработка проектной (проектно-сметной) документации для объектов, разрушенных из-за агрессии;
  • приобретение жилых помещений для украинцев, соответствующие объекты недвижимого имущества, объекты строительства которых уничтожены из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией;
  • закупка компьютерного и мультимедийного оборудования (которое было уничтожено, повреждено или похищено) для учебных заведений.

Напомним, Верховная рада увеличила расходы на сектор безопасности и обороны на 387 млрд гривен в проекте бюджета на 2022 год.

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