В Украине появился фонд ликвидации последствий агрессии РФ: как будут распределяться деньги

Деньги из фонта будут распределяться по следующим направлениям:
строительство общественных зданий - ограничение соответствующих объектов теми, что были разрушены или повреждены вследствие российской агрессии;
реконструкции, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанные с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения (дополнение по строительству таких объектов и объектов, связанных с предоставлением услуг электро- и газоснабжения, а также ограничение соответствующих объектов теми, что были разрушены или повреждены в результате агрессии);
реконструкции, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем ВПЛ и лиц, потерявших его в результате вооруженной агрессии;
разработка проектной (проектно-сметной) документации для объектов, разрушенных из-за агрессии;
приобретение жилых помещений для украинцев, соответствующие объекты недвижимого имущества, объекты строительства которых уничтожены из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией;
закупка компьютерного и мультимедийного оборудования (которое было уничтожено, повреждено или похищено) для учебных заведений.