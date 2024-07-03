В Україні з’явиться офіс Всесвітньої продовольчої програми ООН, - Кабмін
В Україні буде відкрито офіс Всесвітньої продовольчої програми ООН. Відповідне рішення схвалив Кабмін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду №604-р від 28 червня.
"Схвалити проєкт Угоди між урядом України та Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) про продовження дії Угоди між урядом України та Всесвітньою продовольчою програмою про відкриття Офісу ВПП в Україні", - йдеться на сайті Кабміну.
Угоду уповноважили підписати надзвичайного і повноважного посла України в Італії Ярослава Мельника.
Нагадаємо, згідно звіту МВФ, енергетичний сектор України з початку повномасштабної війни зазнав понад 56 млрд доларів збитків.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна отримала від Європейського союзу близько 5,8 тисячі сонячних панелей для встановлення на лікарнях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.