Україна отримала від ЄС тисячі сонячних панелей для встановлення на лікарнях

Фото: Сонячні панелі в Україні встановлять на лікарнях (facebook.com/minenergoUkraine)

Україна отримала близько 5,8 тисячі сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт для лікарень у рамках проекту Європейської комісії "Промінь надії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Про ініціативу раніше було оголошено президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Енергетичне обладнання надійде до закладів охорони здоров’я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях. Додаткове обладнання для встановлення сонячних панелей закуповуватиметься коштами Фонду підтримки енергетики України. Надалі кількість закладів охорони здоров’я, яким буде передано обладнання, зростатиме, повідомили в прес-службі.