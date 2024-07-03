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В Украине появится офис Всемирной продовольственной программы ООН, - Кабмин

Среда 03 июля 2024 03:19
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В Украине появится офис Всемирной продовольственной программы ООН, - Кабмин Фото: флаг Украины в Киеве (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине будет открыт офис Всемирной продовольственной программы ООН. Соответствующее решение одобрил Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства №604-h от 28 июня.

"Одобрить проект Соглашения между правительством Украины и Всемирной продовольственной программой (ВПП) о продолжении действия Соглашения между правительством Украины и Всемирной продовольственной программой об открытии Офиса КПН в Украине", - говорится на сайте Кабмина.

Соглашение уполномочили подписать чрезвычайного и полномочного посла Украины в Италии Ярослава Мельника.

Напомним, согласно отчету МВФ, энергетический сектор Украины с начала полномасштабной войны понес более 56 млрд долларов убытков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина получила от Европейского союза около 5,8 тысяч солнечных панелей для установки на больницах.

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